Наркозависимый россиянин под видом отца унес из детсада мальчика

В Абакане наркозависимый похитил из детсада 2-летнего ребенка, возбуждено дело

В Абакане мужчина под видом отца похитил 2-летнего ребенка из детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Нейман.

По предварительным данным, 6 сентября около 11 часов подозреваемый зашел на территорию детского учреждения, заявив охраннику по домофону на калитке, что пришел за своим ребенком. В это время гуляли дети ясельной группы. Один из них — 2-летний мальчик подбежал к мужчине, тот взял его на руки и унес.

Воспитатель подумала, что ребенок ушел с отцом, но все же перезвонила матери, чтобы уточнить причину, по которой так рано забрали мальчика. Мать тут же обратилась в полицию. Спустя час полицейские нашли ребенка. Он был в квартире похитителя, оказавшегося жителем Абакана, находившегося дома на улице Рыбацкой. Мужчина является наркозависимым, сейчас следователи выясняют мотив его поступка. Возбуждено уголовное дело.

Ребенок возвращен матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственные органы также проводят проверку по факту халатности сотрудников детского сада.

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