Шесть человек задержали за похищение бизнесмена в Подмосковье

Суд заключил под стражу мужчин, похитивших бизнесмена в Мытищах

В Московской области сотрудники правоохранительных органов освободили похищенного бизнесмена и задержали шестерых подозреваемых в его похищении. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, задержанные — жители различных регионов России. Трое из них были пойманы на территории садоводческого товарищества, где был найден и потерпевший, а остальные — по месту своего жительства в Химках. Злоумышленникам уже предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ, а суд заключил их под стражу. Уточняется, что у мужчин изъяли транспорт, а также сим-карту и телефон, с помощью которого они переписывались с сыном похищенного бизнесмена.

По версии следствия, все произошло 20 августа в Мытищах. Применив насилие, похитители посадили потерпевшего в арендованную машину и вывезли в домовладение в Солнечногорском городском округе, которое было также заранее арендовано. Там они удерживали мужчину несколько дней, после чего были задержаны силовиками.

Момент похищения бизнесмена попал на видео.