В Подмосковье шестеро мужчин похитили дальнего родственника и попали на видео

В Мытищах предъявили обвинение мужчинам, похитившим родственника из-за денег

В Мытищах шестеро мужчин похитили дальнего родственника одного из них из-за денег и попали на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий и предоставила ролик произошедшего.

На кадрах видно, как потерпевший идет по улице и разговаривает по телефону, когда к нему сзади подбегает один из похитителей. Он вместе с подельником хватает мужчину и пытается усадить в черный автомобиль. Когда похищенный начинает сопротивляться, на помощь злоумышленникам подбегает третий мужчина, вместе они затаскивают потерпевшего в машину и уезжают.

Как уточнили в СК, среди похитителей — двое уроженцев Армении и четыре уроженца Кавказа. Им уже предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ, суд отправил фигурантов под стражу.

По версии следствия, один из них захотел похитить своего дальнего родственника из-за финансовых разногласий в коммерческой деятельности. Для этого он привлек пятерых своих знакомых, вместе с которыми несколько дней следил за потерпевшим, а 20 августа совершил похищение недалеко от частного дома в деревне Грибки. Применив насилие, мужчины посадили потерпевшего в арендованную машину и вывезли в домовладение в Солнечногорском городском округе, которое было заранее арендовано. Там злоумышленники удерживали мужчину несколько дней, после чего были задержаны сотрудниками силовых структур.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Болтенко, который вместе со знакомым похитил двух человек и увез в багажнике автомобиля.