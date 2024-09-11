Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:19, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Симоньян дала совет ФБР

Симоньян посоветовала ФБР подписаться на ее Telegram-канал

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян посоветовала сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) подписаться на ее Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома». Об этом она написала в другом своем Telegram-канале.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал "Маргарита Симоньян из дома" и узнайте все о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — написала Симоньян.

Так глава RT прокомментировала обыск у сотрудницы телеканала в США, в ходе которого агенты ФБР интересовались личностью Симоньян, в том числе ее любимыми блюдами.

Ранее сообщалось, что к работающей в США сотруднице Russia Today пришли с ночным обыском 20 вооруженных агентов ФБР. Женщина отметила, что силовики ворвались в ее дом в Майами около пяти часов утра. При этом ей не позволили одеться, также она пожаловалась на избиение.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал виновных в отказе Монголии арестовать Путина

      В России проверят обоснованность оптовых цен на хлеб

      Питавшийся семь раз в день бодибилдер умер в 36 лет

      Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее

      Врач раскрыла причины синдрома «мертвых ягодиц»

      Россиянин провел в каяке 118 дней

      В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод

      Гигантские самородки обнаружили на карьере в России

      Эмили Ратаковски вышла в свет в расстегнутой рубашке без бюстгальтера

      Звезда «Дома-2» не смогла переехать в новый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше