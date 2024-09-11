Симоньян дала совет ФБР

Симоньян посоветовала ФБР подписаться на ее Telegram-канал

Главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян посоветовала сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) подписаться на ее Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома». Об этом она написала в другом своем Telegram-канале.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал "Маргарита Симоньян из дома" и узнайте все о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — написала Симоньян.

Так глава RT прокомментировала обыск у сотрудницы телеканала в США, в ходе которого агенты ФБР интересовались личностью Симоньян, в том числе ее любимыми блюдами.

Ранее сообщалось, что к работающей в США сотруднице Russia Today пришли с ночным обыском 20 вооруженных агентов ФБР. Женщина отметила, что силовики ворвались в ее дом в Майами около пяти часов утра. При этом ей не позволили одеться, также она пожаловалась на избиение.