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20:08, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Сотрудница RT пожаловалась на избиение агентами ФБР

К сотруднице RT в США пришли с обыском 20 вооруженных агентов ФБР

Фото: Sergio Flores / Reuters

К работающей в США сотруднице Russia Today (RT) пришли с ночным обыском 20 вооруженных агентов ФБР. Об этом сообщили в самом СМИ, оставив при этом имя своего коллеги в секрете.

Женщина отметила, что силовики ворвались в ее дом в Майами около пяти часов утра. При этом ей не позволили одеться, также она пожаловалась на избиение.

«Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Всё трогали, скажем так, — отметила сотрудница RT, добавив, что за этим последовал пятичасовой допрос. — Всякую хрень, если честно, спрашивали. А какой [главный редактор RT] Маргарита [Симоньян] человек — хороший или плохой? Спрашивали, встречалась ли Маргарита когда-нибудь с Путиным. Спрашивали, что она любит есть».

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Кроме того, агенты ФБР интересовались первым заместителем Симоньян — Елизаветой Бродской, а также замглавы дирекции информационного вещания на английском языке Андреем Кияшко. Все переписки с ними были изучены, после чего личные устройства женщины отобрали. Кроме того, сотрудников ФБР интересовало возможное финансирование RT Кремлем.

В итоге женщине не стали предъявлять обвинений, однако сообщили, что она все равно проходит подозреваемой по некоему делу. Во избежание последующего преследования российский консул в США поспособствовал покупке билета на самолет, на котором сотрудница RT смогла добраться до России.

Ранее Минфин США ввел санкции против десяти физлиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. Помимо Симоньян, в списке оказались Бродская и Кияшко, а также другие сотрудники RT.

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      Олег Давыдов
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