В России нашли принадлежавшие богачам предметы

В крепости Нарын-кала обнаружили столовую посуду Дербентского хана

Археологи провели раскопки в крепости Нарын-кала. За прошедшие два с половиной месяца работ получены новые сведения об этом объекте, сообщает Институт археологии РАН.

Специалисты впервые в истории изучения Нарын-калы обнаружили обширную яму середины XVIII века, переполненную разнообразной столовой посудой. Среди предметов как местные изделия, так и импортные — иранские и китайские блюда с художественной росписью.

Предполагается, что это склад поврежденных сосудов, стоявших на столе дербентского хана, резиденция которого тогда и в предшествующий период находилась в Нарын-кале.

Ранее сообщалось, что в Дербенте археологи нашли следы войск Петра I рядом с остатками загадочного крестообразного здания. Войска императора некогда стояли за пределами крепости, в отдельном лагере около моря. Факто того, что небольшой отряд располагался в цитадели, до сих пор не был известен.