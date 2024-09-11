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20:27, 11 сентября 2024Моя страна

В России нашли принадлежавшие богачам предметы

В крепости Нарын-кала обнаружили столовую посуду Дербентского хана

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Археологи провели раскопки в крепости Нарын-кала. За прошедшие два с половиной месяца работ получены новые сведения об этом объекте, сообщает Институт археологии РАН.

Специалисты впервые в истории изучения Нарын-калы обнаружили обширную яму середины XVIII века, переполненную разнообразной столовой посудой. Среди предметов как местные изделия, так и импортные — иранские и китайские блюда с художественной росписью.

Предполагается, что это склад поврежденных сосудов, стоявших на столе дербентского хана, резиденция которого тогда и в предшествующий период находилась в Нарын-кале.

Ранее сообщалось, что в Дербенте археологи нашли следы войск Петра I рядом с остатками загадочного крестообразного здания. Войска императора некогда стояли за пределами крепости, в отдельном лагере около моря. Факто того, что небольшой отряд располагался в цитадели, до сих пор не был известен.

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