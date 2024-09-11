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19:25, 11 сентября 2024Россия

В российском городе мигрантов с рынков увезли в военкоматы

В Екатеринбурге получивших гражданство РФ мигрантов с рынков увезли в военкомат

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Екатеринбурге военные следователи провели рейд в поисках мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации (РФ), но не вставших на воинский учет. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Военно-следственное управление Следственного комитета по Центральному военному округу.

Как рассказали в ведомстве, военные следователи проверили рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе города. В результате были выявлены десять мужчин, которых увезли в военкоматы, где им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны России.

Ранее в Новосибирске мигранты, не вставшие после получения гражданства на воинский учет, прибыв военкомат, моментально забыли русский язык. Всего в комиссариат для постановки на учет доставили 22 человека.

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В июне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что на специальную военную операцию отправили 10 тысяч мигрантов, получивших паспорта России. По его словам, это сделано благодаря спецгруппе, созданной в ведомстве в октябре 2023 года.

ЖЗЛ
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