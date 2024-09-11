Виктория Боня показала отекшее за время подъема на гору лицо

Ведущая Виктория Боня показала отекшее за время подъема на гору Манаслу лицо

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала изменившуюся за время подъема на гору внешность. Видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость отправилась в поход на восьмитысячник Манаслу в Гималаях и запечатлела себя в лагере на высоте 5,9 километра. На размещенных кадрах она предстала, лежа в палатке в куртке и пледе. При этом она продемонстрировала крупным планом отекшее лицо.

«Все прелести базового лагеря. Просыпаешься с головной болью, спишь по два часа максимум, встаешь ночью от одышки... Ну и отеки», — указала в подписи автор ролика.

Ранее в сентябре Виктория Боня также показала внешность на фото школьных времен.