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00:48, 12 сентября 2024Бывший СССР

«Адекватный и глупый». Украинский волонтер оскорбил сохранившего ему жизнь российского бойца

Украинский волонтер назвал глупым российского бойца, сохранившего ему жизнь

Кадр: Telegram-канал Mash

Украинский волонтер Даниил Захарченко назвал бойца Вооруженных сил (ВС) России одновременно адекватным и глупым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его словам, во время эвакуации мирного населения из Украинска он столкнулся с российским солдатом.

Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, каски и с одним автоматом

Даниил Захарченковолонтер

При этом ранее, отмечает Mash, в сети появилось видео, на котором Захарченко глумился над погибшим бойцом ВС РФ. Он с оскорблением поднял шеврон военнослужащего и «передал привет его девчатам».

ВСУ устроили охоту за российскими волонтерами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области целенаправленно бьют по волонтерам. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах. «Сейчас ВСУ в серой зоне объявили настоящую охоту за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей. Таковы реалии», — посетовал он.

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В свою очередь сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказывал, что ВСУ открыли охоту на жителей приграничной Суджи. Когда мужчина уезжал из города, людей преследовали дроны ВСУ. Они попали в машины позади Шестопалова, вследствие чего те загорелись.

Ранее вывезенные из Курской области дети рассказали волонтерам, что бойцы ВСУ стреляли им в спину. «Практически все дети — их было порядка 20, с кем мы воочию сами общались, — говорили о том, что они покидали свои дома, убегали под обстрелы, им в спину стреляли. Родители, бабушки, которые были вынуждены спасать детей, закрывали им глаза», — рассказала директор АНО «Центр правовой поддержки "Мама в праве"», волонтер Виктория Рашина, отметив, что родители во время эвакуации пытались отвлекать детей, также показывая им мультфильмы на мобильных телефонах.

ВСУ уличили в пытках детей и стариков

Эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево Курской области беженка Галина Малеева рассказала о зверствах военнослужащих ВСУ в занятых ими селах. По ее словам, вторгшиеся военные расстреливали пытавшихся уехать мирных жителей, отрезали головы старикам и пытали детей. Женщина утверждает, что особо «отличились» националисты из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники. При этом, добавила она, бойцы других соединений ВСУ вели себя более гуманно.

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В конце августа стало известно, что бойцы ВСУ в Курской области застрелили трех детей. Замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны. «Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину», — заявил военный.

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      Марина Совина
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