В Смоленске натяжной потолок спас ребенка от рухнувших обломков бетона

В Смоленске натяжной потолок в квартире спас ребенка от обрушения обломков бетона. Фото и видео произошедшего опубликовало сообщество «Черный список | Смоленск» во «ВКонтакте».

Обрушение бетонных перекрытий произошло в одной из квартир дома номер 38 на улице Фрунзе. На предоставленных очевидцами кадрах видно, как натяжной потолок провис под тяжестью кусков бетона. В момент обрушения в комнате находился маленький ребенок, однако он не пострадал.

Спустя некоторое время материал потолка порвался под тяжестью обломков. «Это уже не первый случай в этом доме, и никто не хочет признавать его аварийным. Хотя дом весь трещит по швам практически», — рассказал отец ребенка и житель пострадавшей квартиры. Мужчина отметил, что построенный в 1946-1949 годах дом находится в плачевном состоянии, но не признан аварийным и даже не стоит в очереди на капремонт.

Ранее в квартире пенсионерки из города Троицка Челябинской области рухнула бетонная стена. Отмечается, что дом был построен в 1968 году. Сейчас на месте обрушения работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют причину произошедшего.