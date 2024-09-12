Прекратил работу один из крупнейших заводов Samsung

Reuters: забастовка парализовала работу завода Samsung в Индии

Власти Индии пытаются добиться прекращения забастовки, которую объявили рабочие завода по производству бытовой электроники, принадлежащего компании Samsung. Об этом сообщило издание Reuters.

По его данным, министр труда штата Тамилнад намерен провести в четверг переговоры с должностными лицами Samsung Electronics, так как из-за стачки работа предприятия парализована уже четыре дня. В свою очередь рабочие отказываются возвращаться на предприятие, пока им не повысят заработную плату. Кроме того, они настаивают на признании их профсоюза и сокращении рабочего времени. Представители компании пока воздерживаются от комментариев.

Издание отмечает, что данный завод обеспечивает 20-30 процентов годового дохода Samsung в Индии.

Ранее сообщалось, что Samsung собралась сократить до 30 процентов сотрудников к концу 2024 года. Причем речь идет именно о работниках зарубежных подразделений этой компании. Предполагается, что уволят 15 процентов маркетологов и специалистов по продажам, и 30 процентов административного персонала.