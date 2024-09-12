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09:37, 12 сентября 2024Спорт

Российская теннисистка избила себя ракеткой после проигрыша матча

Россиянка Кудерметова избила себя ракеткой по голове после проигрыша матча

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала Кудерметова проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. Спортсменки провели на корте 3 часа 21 минуту.

В третьем сете 27-летняя россиянка, которая является 42-й ракеткой мира, вела 5:0, но не смогла удержать преимущество. После этого она избила себя ракеткой, несколько раз ударив ею по голове.

Ранее россиянин Андрей Рублев также наносил удары по себе ракеткой. На US Open он повредил себе ладонь, а на Уимблдоне до крови разбил колено.

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      Дарья Коршунова
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