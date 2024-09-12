Российская теннисистка избила себя ракеткой после проигрыша матча

Россиянка Кудерметова избила себя ракеткой по голове после проигрыша матча

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала Кудерметова проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. Спортсменки провели на корте 3 часа 21 минуту.

В третьем сете 27-летняя россиянка, которая является 42-й ракеткой мира, вела 5:0, но не смогла удержать преимущество. После этого она избила себя ракеткой, несколько раз ударив ею по голове.

Ранее россиянин Андрей Рублев также наносил удары по себе ракеткой. На US Open он повредил себе ладонь, а на Уимблдоне до крови разбил колено.