Рублев повредил руку ракеткой в матче 1/8 финала US Open

Российский теннисист Рублев повредил руку во время матча 1/8 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев повредил руку во время матча 1/8 финала US Open. Об этом сообщает РИА Новости.

После одного из розыгрышей спортсмен стал бить себя ракеткой о колено и руку и повредил ладонь. Отмечается, что ему стала нужна помощь медиков.

Рублев играет против болгарина Григора Димитрова. На данный момент счет 5:2 в пользу Димитрова.

В июле Рублев до крови разбил колено ракеткой во время матча первого круга Уимблдона 2024 года против аргентинца Франсиско Комесаны. Инцидент произошел в третьем сете после того, как отечественный спортсмен проиграл подачу.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.