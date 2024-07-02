Рублев до крови разбил колено ракеткой во время матча Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев до крови разбил колено ракеткой во время матча первого круга Уимблдона 2024 года против аргентинца Франсиско Комесаны. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в третьем сете после того, как отечественный спортсмен проиграл подачу. Счет стал 6:4, 5:7, 4:1 в пользу Комесаньи. Рублев начал бить себя по левому колену и разбил его. После этого теннисисты покинули корт из-за дождя. Матч пока не возобновлен.
В ноябре 2023 года Рублев несколько раз ударил себя ракеткой в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против Карлоса Алькараса (5:7, 2:6). Россиянин попал себе по ноге, разбив колено в кровь.
Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.