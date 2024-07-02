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18:49, 2 июля 2024Спорт

Рублев до крови разбил колено ракеткой во время матча Уимблдона

Теннисист Андрей Рублев до крови разбил колено ракеткой во время матча Уимблдона

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев до крови разбил колено ракеткой во время матча первого круга Уимблдона 2024 года против аргентинца Франсиско Комесаны. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в третьем сете после того, как отечественный спортсмен проиграл подачу. Счет стал 6:4, 5:7, 4:1 в пользу Комесаньи. Рублев начал бить себя по левому колену и разбил его. После этого теннисисты покинули корт из-за дождя. Матч пока не возобновлен.

В ноябре 2023 года Рублев несколько раз ударил себя ракеткой в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против Карлоса Алькараса (5:7, 2:6). Россиянин попал себе по ноге, разбив колено в кровь.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.

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      Анастасия Борисова
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