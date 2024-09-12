Медведев допустил, что Британия пойдет ко дну в ближайшие годы

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, глава британского ведомства лжет. Он добавил, что Украина «не продержится и четверти этого срока». Также Медведев отметил, что Великобритания, вероятнее всего, в ближайшие несколько лет может пойти ко дну.

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Лэмми выступил со своим заявлением в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины, на которой обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе и об обязательстве Великобритании поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Дипломат также пообещал, что передаст премьер-министру Британии Киру Стармеру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь территории России.

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Вечером 11 сентября британская The Guardian узнала, что Лондон решил позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. При этом, несмотря на то, что решение уже принято, объявлять о нем публично Стармер в ближайшие дни не намерен.

Газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве также сообщила, что США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету ВСУ на удары вглубь территории России. Отмечается, что Франция и Великобритания уже негласно поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.

При этом ранее официальный представитель Даунинг-стрит заявила, что позиция Лондона по вопросу использования Украиной Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом.

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Украина уже передала США список целей, которые украинские войска могли бы поразить дальнобойными ракетами западного производства. В Киеве убеждены в необходимости создать «угрозу Москве и Санкт-Петербургу» для заключения мира на своих условиях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что Москва начнет использовать более мощное и разрушительное оружие для защиты своих интересов, если страны Запада согласятся поставить ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский своим обращением к США, Германии, Франции и Англии с просьбой поставить дальнобойное оружие делает их непосредственными участниками военного конфликта. «Зеленский не думает о жителях Украины и хочет сохранить себя у власти», считает Володин, отметив, что своих родителей украинский президент вывез в Израиль, а его семья живет в Лондоне.

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов указал, что России следует бить по странам Запада в случае ударов Украины по территории России. «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит»,— сказал он. При этом Караганов подчеркнул, что первые ответные удары не должны быть ядерными.