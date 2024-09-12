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14:29, 12 сентября 2024Россия

Украина пыталась атаковать два региона России

МО: силы ПВО сбили по одному дрону ВСУ над Курской и Белгородской областями

Фото: Alina Smutko / Reuters

Днем в четверг, 12 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два региона России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки ударов были предприняты с 11.50 до 13.00 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному беспилотнику над Белгородской и Курской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей ситуации.

В ночь на 12 сентября над Курской областью сбили два дрона. Еще два перехватили над Белгородской областью, еще один — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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