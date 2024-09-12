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03:29, 12 сентября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море

Депутат Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захвата установки «Крым-2»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) «фашиствующими пиратами», комментируя их попытку захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — заявил парламентарий.

Ивлев добавил, что противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ направили 14 американских катеров Willard Sea Force с десантниками для захвата буровой платформы «Крым-2» в Черном море. В ходе боестолкновения российские военнослужащие потопили восемь суден, а также уничтожили до 80 солдат противника. В оборонном ведомстве добавили, что оставшиеся шесть катеров отступили.

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      Марина Совина
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