В Госдуме прокомментировали попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море

Депутат Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захвата установки «Крым-2»

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) «фашиствующими пиратами», комментируя их попытку захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — заявил парламентарий.

Ивлев добавил, что противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ направили 14 американских катеров Willard Sea Force с десантниками для захвата буровой платформы «Крым-2» в Черном море. В ходе боестолкновения российские военнослужащие потопили восемь суден, а также уничтожили до 80 солдат противника. В оборонном ведомстве добавили, что оставшиеся шесть катеров отступили.

