Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 12 сентября 2024Россия

В России танкер врезался в железнодорожный мост

В Костроме танкер «Ленанефть 2029» врезался в железнодорожный мост на Волге

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

Танкер «Ленанефть 2029» врезался в железнодорожный мост на реке Волга в Костроме. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telergam-канале.

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено», — отчитались в прокуратуре. На опубликованных в сети кадрах видно, что судно врезалось в мост верхней частью. Она в результате столкновения оказалась повреждена. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

После происшествия прокуратура начала проверку. Она проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности судоходства. «По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В мае в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, из-за столкновения на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер журналист Николай Сванидзе

      Россия расширит производство Су-57

      Россиян призвали отказаться от нескольких вредных привычек ради здоровья зубов

      На Украине сообщили о продвижении армии России на покровском направлении

      Военкор рассказал о боевом духе у атакующих Курскую область подразделений ВСУ

      LG решила вернуться в Россию с новым брендом

      В России резко упал спрос на один вид масла

      Психолог раскрыла способы справиться с эмоциональным выгоранием

      ВСУ оставили оборудование и вооружение после отступления в ДНР

      В США по ошибке почтили память боевиков «Аль-Каиды»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше