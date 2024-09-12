В России танкер врезался в железнодорожный мост

В Костроме танкер «Ленанефть 2029» врезался в железнодорожный мост на Волге

Танкер «Ленанефть 2029» врезался в железнодорожный мост на реке Волга в Костроме. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telergam-канале.

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено», — отчитались в прокуратуре. На опубликованных в сети кадрах видно, что судно врезалось в мост верхней частью. Она в результате столкновения оказалась повреждена. На месте работают сотрудники оперативных служб.

После происшествия прокуратура начала проверку. Она проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности судоходства. «По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В мае в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, из-за столкновения на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.