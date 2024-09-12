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10:10, 12 сентября 2024Экономика

В России заметно снизилась средняя стоимость люксовых машин

ТАСС: средняя стоимость люксовых машин в РФ упала на 15 процентов в январе-июле

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам первых семи месяцев 2024 года средняя стоимость люксовых автомобилей в России снизилась на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустилась до отметки в 14,38 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

Снижение цен эксперты зафиксировали и в сегменте автомобилей Е-класса (бизнес-класса). В январе-июле средняя стоимость подобных машин в стране упала на три процента год к году и установилась на отметке в 6,17 миллиона рублей.

Подобную динамику аналитики связали в первую очередь с сокращением предложения в верхнеценовых сегментах российского автомобильного рынка. Что касается люксового сегмента, то снижение средней стоимости на подобные машины они объяснили общей стабилизацией цен после заметного роста в прошлом году, резюмировали они.

Ранее о заметном снижении продаж новых люксовых автомобилей в России сообщило агентство «Автостат». Согласно его данным, в июне реализации подобных машин по итогам июня просела на 14 процентов в сравнении с показателем, установленным в том же периоде 2023-го. Всего за первый летний месяц россияне приобрели 37 таких автомобилей.

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