В российском регионе сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что в регионе пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дронов. Силы ПВО Минобороны обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заключил губернатор Брянской области.

В ночь на 10 сентября российские средства ПВО сбили над российскими регионами 144 беспилотника ВСУ. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.