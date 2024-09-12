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23:21, 12 сентября 2024Россия

В российском регионе сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Фото: Unsplash

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что в регионе пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дронов. Силы ПВО Минобороны обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заключил губернатор Брянской области.

В ночь на 10 сентября российские средства ПВО сбили над российскими регионами 144 беспилотника ВСУ. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.

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      Марина Совина
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