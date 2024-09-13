Джастину Тимберлейку удалось избежать тюрьмы за пьяное вождение

Певец Джастин Тимберлейк смог избежать тюрьмы после ареста за пьяное вождение

Американский певец Джастин Тимберлейк, которого недавно арестовали за пьяное вождение, смог избежать тюрьмы. Об этом сообщает Mirror.

По данным журналистов, вместо этого артиста ждет штраф на сумму от 300 до 500 долларов за правонарушение, которое не классифицируется как вождение в нетрезвом виде. Точная сумма будет установлена ​​судьей во время слушания, уточняет газета. Также певца лишат водительских прав на год.

Об аресте Тимберлейка за пьяную езду в городе Хэмптон, штат Нью-Йорк, стало известно 18 июня.