«Спасибо большое, я — нет». Познер объяснил свой отказ работать на Западе во время СВО требованиями говорить о Путине

Познер отказался сотрудничать с западными СМИ из-за связанных с Путиным условий

Журналист и телеведущий Владимир Познер дал большое интервью Forbes впервые после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он объяснил, почему воздерживался от общения с журналистами с 2022 года и рассказал, что его оттолкнуло от работы на Западе, которую ему предлагали.

«Просто я для себя решил, что положение такое, что мне лучше пока воздержаться. Тем более, что мне 90 лет, в это время обычно люди давно на пенсии», — объяснил Познер свой отказ от общения с прессой.

Отказ от работы на Западе Познер объяснил требованиями говорить о Путине

В первом большой интервью за два года известный российский телеведущий признался, что после начала СВО ему предлагали работу на западных каналах, однако выдвинули одно условие, которое его не устроило.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу [президента России Владимира] Путина и по поводу политики", причем определенным образом. Я сказал: "Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое". Говорят: "Вот такие условия". Я сказал: "Нет. Спасибо большое, я — нет" Владимир Познер телеведущий и журналист

При этом в последние два года Познер вместе со своим коллегой, шоуменом и телеведущим Иваном Ургантом гастролируют с концертами за границей. Они выступили в Амстердаме, Франкфурте, Берлине, Женеве и других городах. Как отметил журналист, вскоре им предстоит дать еще 15 концертов. Несмотря на то, что в большинстве случаев выступления прошли успешно, бывали и случаи, когда концерты пытались сорвать. Так произошло в Амстердаме, когда выступлению пытались помешать украинские активисты, а самого Познера и Урганта назвали «московскими пропагандистами». «Мы пытаемся держаться подальше от политики», — подчеркнул журналист.

Телеведущий признался, что мечтает вернуться в эфир

Как отметил Познер, в последние два года он писал книгу и снял большой восьмисерийный фильм о Турции. При этом он признался, что скучает по работе в эфире и хотел бы вернуться к ней, однако не думает, что этому суждено сбыться.

«Это очень тяжелый вопрос на самом деле. Я мечтаю, чтобы это произошло, но не думаю, что это произойдет», — высказался он о возможном возвращении на Первый канал.

На данный момент основным заработком журналиста является собственный бизнес — ресторан. Помимо этого, он получает деньги с выступлений и других проектов, что позволяет ему «не испытывать никаких неприятностей» в финансовом плане.

Известно, что в 2022 году авторская программа Познера исчезла из сетки вещания российского Первого канала. Как объяснял телеведущий, причиной стал тот факт, что телеканал после начала СВО стал информационным и отказался от развлекательных программ. Тогда же, помимо передачи Познера, из эфира канала пропали шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие. Телеканал объяснял подобные меры необходимостью уделить больше внимания передачам общественно-политического характера.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Познер назвал разницу между эмигрировавшими россиянами и теми, кто уехал после начала СВО

По мнению телеведущего, между эмигрировавшими россиянами и теми, кто уехал после начала спецоперации есть значительное различие. Первых он назвал людьми, которые отличатся патриотизмом. «Последние — более молодые, подчеркиваю, это мое ощущение. Мне кажется, они более безразличны: "Россия так Россия, Америка так Америка, Франция и Франция"», — порассуждал Познер.

При этом безразличие к своей родной стране он назвал тенденцией молодых людей не только в России, но и на Западе.