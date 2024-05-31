МИД Нидерландов призвал объяснить выступления Урганта и Познера в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились фактом выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Депутаты потребовали разъяснений этой ситуации от главы нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер.

Обращение депутатов состоит из 11 вопросов и касается спектакля, который прошел 28 мая в Theater Amsterdam — одном из главных театров столицы Нидерландов.

Знакомы ли вы с биографией этих пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией? из обращения парламентариев

Познер и Ургант могли распространять «российскую дезинформацию»

Парламентарии обратили внимание на тот факт, что целевая аудитория выступления Урганта и Познера — русские в Нидерландах. Они заметили, что шоу проводилось на русском языке, а билеты распродавались на полностью русскоязычном сайте. В связи с этим, предположили нидерландские политики, выступление работающих ранее на Первом канале телеведущих может «способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива». В то же время в России предлагали признать Ивана Урганта иноагентом.

Иван Ургант Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Примечательно, что в марте 2023 года Познер сам высказывался о действии российской пропаганды после начала СВО. Он признался, что ему стыдно за свою профессию, и призвал россиян никому не доверять и смотреть только на факты и документы. Он также заявил, что пропаганда в России работает очень эффективно и многие люди верят в ее тезисы.

Как журналист, я могу сказать вам — мне стыдно за мою профессию. Мне стыдно за то, что [с ней] происходит. За ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я на самом деле атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут Владимир Познер в марте 2023 года

Кроме того, Брекелманс и Мартенс спрашивают у представителей правительства о том, каким образом это выступление «соотносится с политикой других культурных учреждений по разрыву связей с Россией». Также в вопросе утверждается, что Познер «не осуждает» действия России на Украине и «обвиняет в этом Запад».

«Готовы ли вы начать критический и острый диалог с культурным сектором по вопросу о том, как найти правильный компромисс между свободой выражения мнений и противодействием российской пропаганде?» — говорится в тексте обращения нидерландских политиков.

Познер ранее объяснял, почему Россия начала СВО на Украине

После начала СВО авторская программа Познера также исчезла из сетки вещания Первого канала. В марте 2022 года Познер рассказал, что причиной стал тот факт, что Первый канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач. 6 марта Познер впервые высказал свое мнение о спецоперации, спустя несколько дней стало известно, что его творческий вечер в Москве отменили. Официальная причина — проблемы с логистикой.

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Познер принял участие в онлайн-встрече американского Ubiquity University, где высказал свое мнение о политике России и Запада после начала СВО. Он сказал, что старается «не обвинять какую-то конкретную страну или человека» в том, что произошло. «Почему [президент России Владимир] Путин сделал это? Какая мотивация у него была? Я слышал простой ответ — он сумасшедший. Но это несерьезный ответ. Президента Путина можно назвать как угодно, но не сумасшедшим», — говорил тогда журналист. При этом он отмечал, что интеллектуальная элита в России не поддерживает политику Путина.

Также Познер предполагал, что конфликт искал Вашингтон, а именно действующий американский лидер Джо Байден. Западные страны, по мнению телеведущего, «довольно долго дразнили медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку», имея в виду Украину.

Причина того, что Путин сделал, в принципе, очень простая — проследить за тем, чтобы у Украины не было возможности стать членом НАТО. Ни сейчас, что и так было невозможно, но и в будущем. Насколько я могу судить, суть дела в этом. Согласен ли я с тем, что он сделал, и то, каким путем, — нечто совершенно другое Владимир Познер в марте 2023 года

Как Ургант живет после начала спецоперации?

Программу «Вечерний Ургант», а также ряд других развлекательных шоу Первого канала перестали транслировать в феврале 2022 года. Вместо них начали показывать общественно-политические передачи. В сентябре того же года развлекательные программы начали возвращаться в эфир, однако «Вечерний Ургант» так и не появился в сетке вещания канала. На фоне этого неоднократно возникали слухи о закрытии шоу, но Первый канал каждый раз опровергал эту информацию.

24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, Ургант опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью «Страх и боль». Несмотря на приостановку деятельности на Первом канале, телеведущий после начала СВО не уезжал из России.

В 2023 году Ургант провел лекцию в МГИМО по приглашению преподавателя Юрия Кобаладзе. Руководство университета узнало об этом постфактум и было шокировано. Как рассказали студенты, после встречи с Ургантом руководство МГИМО попросило Кобаладзе приглашать военкоров. Позже стало известно об увольнении преподавателя. «Ах, водевиль, водевиль…» — прокомментировал тогда ситуацию Ургант.

Также Ургант присоединился к обращению деятелей искусства, в котором они просили уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову вмешаться в дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), чтобы изменить им меру пресечения. Его подписали 23 человека, среди которых актеры Юлия Пересильд, Денис Сухов, Данила Козловский, Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Тимофей Трибунцев, Мариэтта Цигаль-Полищук (она участвовала в спектакле, который стал причиной ареста).