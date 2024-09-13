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17:33, 13 сентября 2024Экономика

В ЦБ назвали плюсы отмены льготной ипотеки

Глава ЦБ Набиуллина: отмена льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отмена массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья в России. Плюсы завершения безадресной госпрограммы кредитов на жилье назвала глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По словам главы финансового регулятора, так ипотека будет расти умеренными темпами и не приведет к резкому подорожанию жилья. «По нашему прогнозу, ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7-12 процентов. Это по тому прогнозу, который мы делали в июле. В октябре мы можем уточнить», — пояснила Набиуллина.

Как отмечают в ЦБ, сейчас льготная ипотека после изменения критериев адресных программ продолжает расти в объемах, но делать выводы о долгосрочных тенденциях пока рано, считает глава регулятора. «Я думаю, что, как мы это раньше говорили, можно будет сделать такие выводы осенью. Мы будем мониторить эту ситуацию», — заключила Набиуллина.

Ранее в ЦБ предупредили, что соглашаться на темпы роста цен в 6-8 процентов опасно, так как возникают риски перехода инфляции в двузначную область.

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      Нина Ташевская
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