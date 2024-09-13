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17:19, 13 сентября 2024Экономика

В ЦБ назвали возможные сроки достижения цели по инфляции

Набиуллина: достижение целевых 4 процентов по инфляции возможно в 2025 году

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала возможным достижение целевого значения по инфляции в 4 процента в следующем году. Трансляция пресс-конференции по итогам очередного заседания совета директоров велась на сайте регулятора.

Она подчеркнула, что руководство Банка России сделает все возможное ради достижения вышеуказанной цели в сжатые сроки. Для этого, в частности, совет директоров регулятора продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику и повышать ключевую ставку.

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В то же время Набиуллина не стала раскрывать, какая именно ставка необходима для достижения целевого значение по инфляции. Она пояснила, что прогноз по этому вопросу руководство ЦБ даст в октябре. Согласно июльской среднесрочной оценке Банка России, в 2024 году средняя ключевая ставка будет находиться в коридоре 16,9-17,4 процента, в 2025-м — в диапазоне от 14 до 16 процентов, а в 2026-м — в районе 10-11 процентов.

Ранее совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 19 процентов годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение в том числе усиливающимся инфляционным давлением. Так, в Центробанке ожидают, что по итогам этого года темпы роста потребительских цен в стране превысят июльский прогнозный диапазон в 6,5-7 процентов. В 2025-м, согласно оценке регулятора, инфляция приблизится к целевому значению и составит 4-4,5 процента, а в 2026-м — закрепится на необходимом уровне.

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      Анатолий Акулов
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