Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 13 сентября 2024Россия

ВСУ разбросали мины в приграничном районе Курской области

Глава Большесолдатского района Зайцев: ВСУ разбросали мины в приграничье
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Большесолдатском районе Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали мины. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Большесолдатского района враг разбросал противопехотные мины "лепестки" и магнитные мины. Уже известны случаи подрыва гражданского транспорта», — сообщил он.

На фоне возникшей опасности Зайцев призвал отказаться от поездок в Большесолдатский район, потому что ситуация там остается напряженной.

Материалы по теме:
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

В августе после вторжения ВСУ в Курскую область в Большесолдатском районе начали принимать заявки на добровольную эвакуацию.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал о «козырях» для достижения мира на Украине

      «Будете трястись и молить о прощении». Осквернивших могилу Евгения Пригожина нашли, побили и сняли на видео

      Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве

      После массового отравления отдыхающих в подмосковном парк-отеле возбудили дело

      Новый электросчетчик стоил российской пенсионерке больше миллиона рублей

      Украинского командира осудят за приказ обстрелять поселок

      Набиуллина перечислила обсуждавшиеся варианты решения по ключевой ставке

      Россиянина осудили за развращение шести детей около Дома детского творчества

      ИИ назвали оружием против теорий заговоров

      ЦБ назвал главный внутренний риск для российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше