ВСУ разбросали мины в приграничном районе Курской области

Глава Большесолдатского района Зайцев: ВСУ разбросали мины в приграничье

В Большесолдатском районе Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали мины. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Большесолдатского района враг разбросал противопехотные мины "лепестки" и магнитные мины. Уже известны случаи подрыва гражданского транспорта», — сообщил он.

На фоне возникшей опасности Зайцев призвал отказаться от поездок в Большесолдатский район, потому что ситуация там остается напряженной.

В августе после вторжения ВСУ в Курскую область в Большесолдатском районе начали принимать заявки на добровольную эвакуацию.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».