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11:47, 13 августа 2024Россия

Еще в одном районе Курской области начали принимать заявки на добровольную эвакуацию

В Большесолдатском районе Курской области начали принимать заявки на эвакуацию

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В еще одном районе Курской области начали принимать заявки на добровольную эвакуацию. Речь идет о Большесолдатском районе, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Зайцев.

Чиновник заявил, что сам с первого дня боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории российского региона находится в приграничье и призвал население не паниковать.

«Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. (...) Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», — написал Зайцев, уточнив, что до этого момента эвакуации в районе не было, так как желающие уезжали самостоятельно и им «никто не препятствовал».

Со слав главы муниципалитета, на 12 августа заявок не было, при этом в районе остается еще много людей, но «они не хотят выезжать».

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Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. По последним данным, под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

Из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек. Большесолдатский район граничит на юге с Суджанским районом, где обстановка характеризуется как тяжелая.

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      Елена Торубарова
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