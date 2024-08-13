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07:34, 13 августа 2024Россия

Мэр Суджи оценил обстановку в городе

Мэр Богачев: обстановка в Суджанском районе Курской области тяжелая

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Обстановка в Суджанском районе Курской области характеризуется как тяжелая. Об этом заявил глава района Александр Богачев, передает ТАСС.

«Обстановка тяжелая», — сказал он.

Богачев ранее опровергал данные, согласно которым Суджа перешла под контроль Вооруженных сил Украины. Комментируя видео с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) у суджанского офиса «Газпрома», мэр заверил, что «Суджа наша» и сообщил, что ведется эвакуация населения.

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Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.

Украина также предпринимает попытки проникнуть на территорию Белгородской области. Президент Владимир Путин заявил, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России — новых провокаций нельзя исключать в Брянской области, уверен глава государства. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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      Анастасия Шейкина
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