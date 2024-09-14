Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 14 сентября 2024Россия

Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве и попал на видео

В Троицке на видео сняли деда, загорающего в одних трусах на детской площадке

В московском Троицке дед в одних трусах решил позагорать и оккупировал детскую площадку. Принимающий солнечные ванны мужчина попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в микрорайоне В, рядом с домом 15А. На снятых очевидцами кадрах видно, как пожилой мужчина без верхней одежды сидит на скамейке и греется на солнце. Проходящие мимо дети пенсионера не смущают.

По словам жителей дома, мужчина просидел так не менее двух часов — в это время на площадке никого не было. Однако вызывать полицию возмущенная женщина не решилась, ей стало жалко пожилого мужчину.

Ранее в Москве задержали мужчину, который гулял с ножом на детской площадке. Все произошло на Варшавском шоссе. Экипаж Росгвардии получил информацию о неизвестном с ножом на детской площадке. Прибыв на место, сотрудники заметили мужчину, распивавшего спиртные напитки и имевшего при себе холодное оружие. Росгвардейцы задержали его при попытке скрыться.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Аверьянова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из плена более 100 захваченных ВСУ в Курской области военных

      В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

      Стали известны подробности возвращения российских пленных

      На Украине выразили уверенность в выдворении ВСУ из Курской области

      На Западе заявили о предоставлении Украиной США и Британии целей для ударов по России

      Расселл выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

      Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве и попал на видео

      Чиновников Минтруда Северной Осетии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В Белгородской области создадут добровольческий отряд для защиты региона

      Поезд сбил мужчину в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше