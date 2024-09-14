Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве и попал на видео

В Троицке на видео сняли деда, загорающего в одних трусах на детской площадке

В московском Троицке дед в одних трусах решил позагорать и оккупировал детскую площадку. Принимающий солнечные ванны мужчина попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в микрорайоне В, рядом с домом 15А. На снятых очевидцами кадрах видно, как пожилой мужчина без верхней одежды сидит на скамейке и греется на солнце. Проходящие мимо дети пенсионера не смущают.

По словам жителей дома, мужчина просидел так не менее двух часов — в это время на площадке никого не было. Однако вызывать полицию возмущенная женщина не решилась, ей стало жалко пожилого мужчину.

Ранее в Москве задержали мужчину, который гулял с ножом на детской площадке. Все произошло на Варшавском шоссе. Экипаж Росгвардии получил информацию о неизвестном с ножом на детской площадке. Прибыв на место, сотрудники заметили мужчину, распивавшего спиртные напитки и имевшего при себе холодное оружие. Росгвардейцы задержали его при попытке скрыться.