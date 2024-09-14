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04:41, 14 сентября 2024Мир

Премьер Британии рассказал о дискуссии с Байденом по стратегии по Украине

Премьер Стармер: обсуждение стратегии по Украине продолжится на Генассамблее ООН

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что провел с президентом США Джо Байденом дискуссию по стратегии по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что встреча была «не о каком-то конкретном решении». Британский премьер добавил, что обсуждение стратегии по Украине продолжится в более широком кругу на Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Джо Байден на встрече в Белом доме обсудят долгосрочную стратегию обеих стран по конфликтам на Украине и в секторе Газа. При этом в Британии утверждали, что лидеры двух стран не дадут Украине разрешение на удары по России дальнобойным оружием. Британский премьер также назвал послабление ограничений на украинские удары «тактическим» решением.

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      Марина Совина
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