Премьер Британии рассказал о дискуссии с Байденом по стратегии по Украине

Премьер Стармер: обсуждение стратегии по Украине продолжится на Генассамблее ООН

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что провел с президентом США Джо Байденом дискуссию по стратегии по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что встреча была «не о каком-то конкретном решении». Британский премьер добавил, что обсуждение стратегии по Украине продолжится в более широком кругу на Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Джо Байден на встрече в Белом доме обсудят долгосрочную стратегию обеих стран по конфликтам на Украине и в секторе Газа. При этом в Британии утверждали, что лидеры двух стран не дадут Украине разрешение на удары по России дальнобойным оружием. Британский премьер также назвал послабление ограничений на украинские удары «тактическим» решением.