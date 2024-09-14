В Киеве произошла новая серия взрывов

В Киеве прогремела вторая за ночь серия взрывов

В Киеве произошла еще одна серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Каких-либо подробностей в публикации не приводится. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

За час до этого также появилась информация о взрывах в городе. Киевский мэр Виталий Кличкой информировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, в ночь на субботу, 14 сентября, взрывы несколько раз звучали в Одессе. Власти призывали жителей оставаться в укрытиях.

Также стало известно о взрывах в Винницкой области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ряде областей страны, включая Киевскую, была объявлена воздушная тревога.