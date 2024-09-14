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03:09, 14 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве произошла новая серия взрывов

В Киеве прогремела вторая за ночь серия взрывов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошла еще одна серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Каких-либо подробностей в публикации не приводится. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

За час до этого также появилась информация о взрывах в городе. Киевский мэр Виталий Кличкой информировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, в ночь на субботу, 14 сентября, взрывы несколько раз звучали в Одессе. Власти призывали жителей оставаться в укрытиях.

Также стало известно о взрывах в Винницкой области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ряде областей страны, включая Киевскую, была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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