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10:15, 14 сентября 2024Россия

В России наступил новый год

В России наступил православный новый год

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В России отмечают начало индикта, что означает наступление нового церковного года по православному календарю. Об этом сообщает РИА Новости.

Слово «индикт» пришло из Римской империи, так называли период сбора налогов. В 462 году начало индикта было перенесено на 1 сентября по юлианскому календарю или 14 сентября по григорианскому. В дальнейшем император Византии Юстиниан провозгласил этот день началом календарного цикла в православии. Эта традиция также перешла и на Русь, где праздновать новый год стали не 1 марта, а 1 сентября.

В последний раз на государственном уровне новый год «по старому стилю» был отпразднован будущим императором Российской империи Петром Великим 1 сентября 1699 года. Тогда официально праздновался 7208 год от сотворения мира. Спустя четыре месяца правитель провозгласил наступление «нового» Нового года 1 января 1700 года.

Церковное новолетие не является единственным православным праздником в сентябре. 21 сентября верующие будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы, а 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Также 11 сентября состоялся православный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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      Максим Габриелян
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