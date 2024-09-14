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12:54, 14 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об одном обещании Трампа

Зеленский: Трамп пообещал дальше поддерживать Украину

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал дальше поддерживать Украину в ходе состоявшегося в этом году телефонного разговора. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает телеканал CNN.

«Он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор (...) Он будет очень благосклонен. Он понимает, как трудно выжить во время войны, и он будет делать все, чтобы усилить Украину. Отлично, что он говорит так. Поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию», — рассказал политик.

Также Зеленского спросили, что он думает о словах Трампа завершить конфликт сразу после победы на президентских выборах. В ответ на это украинский лидер подчеркнул, что считает подобные заявления лишь предвыборной риторикой. Он подчеркнул, что кандидат от республиканцев в курсе его видения конфликта, о чем он также уведомил претендента от Демократической партии Камалу Харрис.

20 июля Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого договорился о личной встрече с американским политиком. Как отметил сам кандидат на пост президента США, он призывал украинского лидера к скорейшему урегулированию конфликта. Трамп также добавил, что с Россией нужно быть осторожной, так как она «победила Наполеона и Гитлера».

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      Максим Габриелян
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