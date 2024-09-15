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18:58, 15 сентября 2024Мир

Экс-генерал армии США объяснил желание застрелиться нехваткой ATACMS в войсках

Экс-генерал Ходжес: из-за нехватки ракет ATACMS в армии США хочется застрелиться

Фото: Public domain / Wikipedia

Бывший командующий армией США в Европе и генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что скудные запасы американских тактических ракет ATACMS вызваны недостаточными усилиями правительства и военных кругов по увеличению их производства. Об этом Ходжес рассказал в интервью каналу UkrLife.

«Что касается производства оружия, то каждый раз, когда я слышу о нехватке ATACMS [в армии США], мне хочется застрелиться, потому что мы не сделали ничего, чтобы увеличить производство», — признался бывший высокопоставленный военачальник. Ходжес также пожаловался на то, что Вашингтон не счел нужным инвестировать в увеличение производства ракет даже после начала российской спецоперации на Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием.

При этом телеканал CNN сообщил, что у Пентагона «имеется ограниченный запас ATACMS», поэтому Вашингтон пытается убедить власти Украины использовать их для ударов вглубь России только с учетом «максимальной эффективности» и не применять их против «разрозненных целей».

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      Виктория Кондратьева
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