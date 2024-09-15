Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 15 сентября 2024Мир

В Белом доме отреагировали на сообщения о стрельбе в гольф-клубе Трампа

В Белом доме с облегчением отреагировали на то, что Трамп в безопасности
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото:: Evelyn Hockstein / Reuters

Президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис проинформировали об инциденте со стрельбой на полях гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден и Харрис «с облегчением» отреагировали на сообщения, что Трамп находится в безопасности. Чиновники, с которыми поговорил телеканал, считают, что на кандидата от Трампа могла быть совершена попытка покушения.

Ранее газета New York Post (NYP) сообщила, что стрельбу в гольф-клубе открыл агент Секретной службы, когда увидел подозрительного человека.

У неизвестного заметили нечто, что напоминало пистолет. После этого агент открыл огонь и сделал несколько выстрелов. Трампа доставили в безопасное место. Подозрительного мужчину, у которого могло быть оружие, задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Рядом с Трампом вновь прозвучали выстрелы. Агенты Секретной службы предотвратили второе покушение на экс-президента США

      Задержание врио командира бойцов Эрнеста и Гудвина опровергли

      Умерла самая старая кошка в мире

      Раскрыто состояние Трампа после стрельбы

      В Белом доме отреагировали на сообщения о стрельбе в гольф-клубе Трампа

      Симоньян оценила санкции США против RT

      В Словакии прошла встреча поклонников русского языка и культуры

      Врач объяснил феномен вздрагиваний во сне

      Врач предупредил о последствиях привычки поздно ложиться спать

      Акробат перешел из Азии в Европу по канату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше