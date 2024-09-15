В Белом доме отреагировали на сообщения о стрельбе в гольф-клубе Трампа

В Белом доме с облегчением отреагировали на то, что Трамп в безопасности

Президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис проинформировали об инциденте со стрельбой на полях гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден и Харрис «с облегчением» отреагировали на сообщения, что Трамп находится в безопасности. Чиновники, с которыми поговорил телеканал, считают, что на кандидата от Трампа могла быть совершена попытка покушения.

Ранее газета New York Post (NYP) сообщила, что стрельбу в гольф-клубе открыл агент Секретной службы, когда увидел подозрительного человека.

У неизвестного заметили нечто, что напоминало пистолет. После этого агент открыл огонь и сделал несколько выстрелов. Трампа доставили в безопасное место. Подозрительного мужчину, у которого могло быть оружие, задержали.