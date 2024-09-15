Появилась новая версия возможной причины стрельбы в гольф-клубе Трампа

NYP: выстрелы возле гольф-клуба Трампа совершил агент Секретной службы

Газета New York Post (NYP) отредактировала свою заметку по поводу стрельбы на полях или недалеко от гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде. Теперь в материале говорится, что стрельбу открыл агент Секретной службы, когда увидел подозрительного человека.

У неизвестного заметили нечто, что напоминало пистолет. После этого агент открыл огонь и сделал несколько выстрелов. Трампа доставили в безопасное место. В то же время непонятно, была ли стрельба на самом поле в гольф-клубе или неподалеку от него, отмечает издание. Подозрительного мужчину, у которого могло быть оружие, задержали.

Ранее источники NYP рассказали, что недалеко от Трампа произошла перестрелка между двумя людьми, и они целились друг в друга, а не по политику.