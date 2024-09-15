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21:29, 15 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на невозможность вооружить армейские бригады

Зеленский заявил о невозможности вооружить бригады из-за медленных поставок

Фото: Leon Neal / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с CNN пожаловался на медленные поставки вооружений западными странами.

Президент Украины, отвечая на вопрос о том, почему после принятия крупного пакета помощи от США и поставок из Европы у Киева нет достаточного количества вооружения, заявил, что на это есть «много разных причин».

«Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми», — сказал он, добавив, что сейчас Украина не оснастила даже четыре бригады.

Кроме того, по его словам, во время восьмимесячной паузы, когда Конгресс США не мог принять решение о помощи Украине, она использовал все резервы. «Мы передали то, что у нас есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Мы забрали все оружие, которое у них было», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Украинский президент отметил, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.

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      Марина Совина
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