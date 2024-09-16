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15:32, 16 сентября 2024Экономика

Число участников российского аналога SWIFT выросло

ЦБ: количество участников Системы передачи финансовых сообщений выросло до 570

Фото: Helena Dolderer / Globallookpress.com

К началу июля 2024 года количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) выросло до 570 организаций, а число сообщений увеличилось 13,2 процента по сравнению с трафиком аналогичного периода 2023-го. О росте интереса к российскому аналогу Международной межбанковской системы совершения платежей (SWIFT) сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что увеличение спроса на СПФС наблюдается не только со стороны российских, но и иностранных организаций. Эта система стала ключевым инструментом для обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам.

На этом фоне в ЦБ назвали СПФС надежным и безопасным каналом обмена платежной информацией для финансовых организаций, несмотря на то, что власти Евросоюза (ЕС) включили эту систему в свой санкционный список в июне 2024 года. Вопреки этому, как подчеркнули в регуляторе, за несколько месяцев список пользователей российского аналога SWIFT пополнили еще 14 организаций. Так, по состоянию на март 2024 года участниками СПФС числились 556 организаций из 20 стран.

СПФС может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. Несмотря на создание российского аналога, многие финансовые организации в РФ продолжают пользоваться международной системой. По данным сопредседателя комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексея Маслова, ее услуги используют более 200 отечественных банков. При этом SWIFT, как пояснил эксперт, к настоящему времени стала фрагментированной, в связи с чем игроки стали применять бартерные схемы.

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