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18:16, 16 сентября 2024Силовые структуры

Член СПЧ Меркачева предложила удалить опасные Telegram-каналы после нападения на школу

Меркачева: напавший на школу в Челябинске ученик мог быть в опасном сообществе

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила удалить некоторые опасные Telegram-каналы после нападения ученика на школу № 68 в Челябинске. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Член СПЧ рассказала, что уже отправила обращения о необходимости удаления этих каналов. В своем сообщении она выразила предположение, что напавший на сверстников и педагога ученик мог быть участником опасного интернет-сообщества. Она отметила, что в одной из социальных сетей на своей стене школьник написал аббревиатуру, принадлежащую запрещенной в России организации, которая раздает опасные задания для подростков под видом игры. Меркачева подчеркнула, что эта организация рассчитана на российскую молодежь. После атаки на школу Telegram-канал организации был удален и доступ ко всем его постам закрыт.

Ранее сообщалось, что силовики проверяют информацию о новой суицидальной игре, участником которой, предварительно, мог быть 13-летний ученик школы № 68 в Челябинске.

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      Анна Габай
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