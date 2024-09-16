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15:48, 16 сентября 2024Мир

Иран отверг обвинения в передаче гиперзвукового оружия хуситам

Entekhab: Иран отверг обвинения в передаче гиперзвука йеменским хуситам

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Тегеран не передавал гиперзвуковое оружие йеменским хуситам из исламисткого шиитского движения «Ансар Аллах», заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Отрывок из выступления иранского президента приводит портал Entekhab.

«Иран не передавал никаких ракет, которые йеменцы выпустили по территории Израиля», — отверг обвинения Пезешкиан, добавив, что «у самих йеменцев есть свои технологии».

15 сентября хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильском Тель-Авиве.

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      Глеб Бажуткин
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