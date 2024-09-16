Иран отверг обвинения в передаче гиперзвукового оружия хуситам

Entekhab: Иран отверг обвинения в передаче гиперзвука йеменским хуситам

Тегеран не передавал гиперзвуковое оружие йеменским хуситам из исламисткого шиитского движения «Ансар Аллах», заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Отрывок из выступления иранского президента приводит портал Entekhab.

«Иран не передавал никаких ракет, которые йеменцы выпустили по территории Израиля», — отверг обвинения Пезешкиан, добавив, что «у самих йеменцев есть свои технологии».

15 сентября хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильском Тель-Авиве.