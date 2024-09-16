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12:21, 16 сентября 2024Бывший СССР

Латвия поставит Украине купленные у Великобритании гусеничные бронемашины

Латвия поставит Украине купленные у Великобритании гусеничные бронемашины CVR(T)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Латвия поставит Украине купленные у Великобритании гусеничные бронемашины CVR(T). Об этом пишет Delfi со ссылкой на Минобороны страны.

Оборонное ведомство Латвии решило не уточнять количество техники, которую отправят украинской стороне. Минобороны объяснило такое решение обеспечением безопасности.

По информации Delfi, в 2014 году Латвия подписала контракт с Великобританией о поставке 123 боевых разведывательных бронемашин. Отмечается, что 116 единиц техники модернизировали, а семь — без капитального ремонта. Кроме того, через пять лет государства подписали еще один контракт на покупку дополнительных бронемашин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с латвийской коллегой Эвикой Силиней сотрудничество оборонных компаний двух стран. Встреча прошла в Киеве.

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      Кристина Есикова
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