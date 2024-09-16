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19:55, 16 сентября 2024Мир

НАТО отвергла обвинения в координации атаки ВСУ на Курскую область

Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ самостоятельно планировали атаку на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) самостоятельно и без участия НАТО планировали атаку на Курскую область. Об этом в интервью американскому журналу The Foreign Policy сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами», — сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что представители западных частных военных компаний заводили украинских военнослужащих на территорию Курской области.

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      Виктория Кондратьева
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