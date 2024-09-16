Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ самостоятельно планировали атаку на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) самостоятельно и без участия НАТО планировали атаку на Курскую область. Об этом в интервью американскому журналу The Foreign Policy сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами», — сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что представители западных частных военных компаний заводили украинских военнослужащих на территорию Курской области.