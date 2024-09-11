Алаудинов рассказал о роли западных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область

Алаудинов: представители иностранных ЧВК заводили солдат ВСУ в Курскую область

Представители западных частных военных компаний (ЧВК) заводили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Сама операция изначально, когда противник заходил, она была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев, комитет штабов блока НАТО эту операцию прорабатывал. Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК», — сказал он.

Алаудинов отметил, что среди представителей ЧВК были и военнослужащие стран НАТО. Он также добавил, что в Курскую область вместе с ВСУ зашло большое количество иностранных наемников.

Ранее в Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения в Курскую область. Утверждается, что украинские войска лишились более 11 400 военнослужащих.