В Минобороны назвали потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения в Россию

Минобороны: ВСУ потеряли более 11 400 военных в боях на курском направлении

С начала вторжения на российскую территорию Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на курском направлении более 11 400 военнослужащих. Потери украинской стороны за время боев назвали в Минобороны России.

Помимо этого, Российская армия уничтожила 635 боевых бронмашин, 371 автомобиль, 89 танков, 85 артиллерийских орудий, 74 бронетранспортера и 42 боевые машины пехоты. Киев также лишился 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семи HIMARS и пяти MLRS, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, двух транспортно-заряжающих машин, 22 станций радиоэлектронной борьбы, восьми единиц инженерной техники, а также семи радиоэлектронных станций контрбатарейной борьбы и двух — противовоздушной обороны.