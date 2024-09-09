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13:08, 9 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова заявил о закинутых богом в Курскую область бойцах и технике ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: бог закинул ВСУ в Курскую область для уничтожения

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бог закинул живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область для уничтожения российскими войсками и помогает Армии России каждый день. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

По словам Алаудинова, если бы ВСУ отправили в Курскую область все свои резервы, это стало бы «подарком» для России, так как большая часть украинских бойцов была бы уничтожена одномоментно.

«Самое большое количество техники и живой силы, которые мы могли бы собрать в одном месте и уничтожить, вот Бог все это собрал отовсюду и закинул сюда, чтобы мы божьим промыслом все и уничтожили», — заявил Алаудинов. Он добавил, что Россия воюет против войска Антихриста и помогает ей, однако хочет, чтобы россияне прошли через испытания.

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Ранее Алаудинов сослался на теорию заговора и порассуждал о сокращении человечества.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

ЖЗЛ
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