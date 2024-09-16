Опубликованы кадры задержания подозреваемого в покушении на Трампа

Полиция США опубликовала видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа

Полиция округа Мартин штата Флорида выложила кадры задержания американца Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Соответствующее видео с нательной камеры полицейского опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

58-летний злоумышленник попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле, но был задержан.

Ранее сообщалось, что Раут предстал перед судом во Флориде. Мужчину обвиняют в хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером.