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19:25, 16 сентября 2024Мир

Подозреваемый в покушении на Трампа предстал перед судом

CNN: подозреваемый в покушении на Трампа Раут предстал перед судом во Флориде

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подозреваемый в покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа Райан Уэсли Раут предстал перед судом во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Раут одет в темную тюремную форму, его ноги и руки закованы в кандалы», — сообщили корреспонденты телеканала.

Его обвиняют в хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером, слушание по вопросу содержания под стражей назначено на 23 сентября, а предъявление обвинений — на 30 сентября.

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      Семен Александров
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