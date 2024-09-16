Подозреваемый в покушении на Трампа предстал перед судом

Подозреваемый в покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа Райан Уэсли Раут предстал перед судом во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Раут одет в темную тюремную форму, его ноги и руки закованы в кандалы», — сообщили корреспонденты телеканала.
Его обвиняют в хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером, слушание по вопросу содержания под стражей назначено на 23 сентября, а предъявление обвинений — на 30 сентября.