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14:55, 16 сентября 2024Силовые структуры

Работа следователей в российской школе после нападения ученика попала на видео

СК показал видео из школы и квартиры напавшего на одноклассников в Челябинске
Начало событий в новости Депутат Госдумы рассказал об изъятых у напавшего на челябинскую школу предметах

Следователи проводят осмотр в школе Челябинска после нападения 13-летнего вооруженного ученика на одноклассников и педагога. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видна работа сотрудников ведомства в классе, а также в квартире школьника.

Следователи провели обыски по месту жительства напавшего, изъяты предметы, представляющие интерес для расследования.

Школьник пришел в учебное заведение с пластмассовым пистолетом, молотком и ножом. Он стал хаотично избивать сверстников. Пострадали четыре человека, среди которых 57-летняя учительница химии и биологии Нина Шошина, обезвредившая школьника.

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      Любовь Ширижик
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