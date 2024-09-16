Работа следователей в российской школе после нападения ученика попала на видео

СК показал видео из школы и квартиры напавшего на одноклассников в Челябинске

Депутат Госдумы рассказал об изъятых у напавшего на челябинскую школу предметах

Начало событий в новости Депутат Госдумы рассказал об изъятых у напавшего на челябинскую школу предметах

Следователи проводят осмотр в школе Челябинска после нападения 13-летнего вооруженного ученика на одноклассников и педагога. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видна работа сотрудников ведомства в классе, а также в квартире школьника.

Следователи провели обыски по месту жительства напавшего, изъяты предметы, представляющие интерес для расследования.

Школьник пришел в учебное заведение с пластмассовым пистолетом, молотком и ножом. Он стал хаотично избивать сверстников. Пострадали четыре человека, среди которых 57-летняя учительница химии и биологии Нина Шошина, обезвредившая школьника.