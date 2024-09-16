Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 16 сентября 2024Силовые структуры

Депутат Госдумы рассказал об изъятых у напавшего на челябинскую школу предметах

Хинштейн: у челябинского школьника изъяли пластмассовый пистолет, молоток и нож

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Челябинской области

В Челябинске правоохранители изъяли у 13-летнего ученика, напавшего на школу №68, пластмассовый пистолет, молоток и нож. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий также подтвердил, что в результате нападения пострадало три семиклассника и учительница.

Ранее сообщалось, что у мальчика был с собой пневматический пистолет и нож.

В понедельник, 16 сентября, 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди которых учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина, обезвредившая школьника.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Эта земля теперь полита нашей кровью». На Украине военные пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией

      Российские войска сбили украинский истребитель

      Новому российскому мэру подарили «атрибуты власти» в виде кнута, пряника и Конституции

      Стало известно о не справляющихся с потоком раненых эвакуационных группах ВСУ у Угледара

      Начальника 4924-го военного представительства МО задержали за взятку в 11 миллионов

      Минобороны заявило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома

      Раскрыты суточные потери ВСУ

      В Донецке решили заочно судить украинского командира за приказ об обстреле мирных жителей

      Стало известно о приглашении Украиной сирийских террористов

      Россиянам назвали способ отвлечься от личных проблем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше