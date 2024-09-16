Депутат Госдумы рассказал об изъятых у напавшего на челябинскую школу предметах

В Челябинске правоохранители изъяли у 13-летнего ученика, напавшего на школу №68, пластмассовый пистолет, молоток и нож. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий также подтвердил, что в результате нападения пострадало три семиклассника и учительница.
Ранее сообщалось, что у мальчика был с собой пневматический пистолет и нож.
В понедельник, 16 сентября, 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди которых учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина, обезвредившая школьника.