Российская тревел-блогерша сравнила стоимость жизни в Ванкувере и Новокузнецке

Российская тревел-блогерша, путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и пожаловалась на стоимость жизни в этой стране. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Если вы думаете, что это будет стоить столько же, сколько ваша аренда в родном Новокузнецке, то нет. В Ванкувере или Торонто люди легко оставляют половину своей зарплаты только за крышу над головой», — сравнила автор публикации.

Кроме того, из-за перенаселения китайцами спрос на жилье растет с большой скоростью, что заметно сказывается и на ценах. «Однокомнатная квартира в Ванкувере по цене роскошной виллы где-то на Бали? Не удивляйтесь!» — заметила блогерша.

Ранее эта же путешественница описала живущих в Канаде русских фразой «они здесь по-настоящему хозяйничают». При этом девушка подчеркнула, что многие из них тоскуют по родине и всячески поддерживают ее с помощью символики.

