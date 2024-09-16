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07:30, 16 сентября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша сравнила стоимость жизни в Ванкувере и Новокузнецке

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша, путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и пожаловалась на стоимость жизни в этой стране. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Если вы думаете, что это будет стоить столько же, сколько ваша аренда в родном Новокузнецке, то нет. В Ванкувере или Торонто люди легко оставляют половину своей зарплаты только за крышу над головой», — сравнила автор публикации.

Кроме того, из-за перенаселения китайцами спрос на жилье растет с большой скоростью, что заметно сказывается и на ценах. «Однокомнатная квартира в Ванкувере по цене роскошной виллы где-то на Бали? Не удивляйтесь!» — заметила блогерша.

Ранее эта же путешественница описала живущих в Канаде русских фразой «они здесь по-настоящему хозяйничают». При этом девушка подчеркнула, что многие из них тоскуют по родине и всячески поддерживают ее с помощью символики.

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      Марк Успенский
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